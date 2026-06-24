El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a 22 grados a media mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a 36 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 16:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 58% por la mañana y disminuyendo a un 29% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la disminución de la humedad a lo largo del día. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Lora del Río que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 7 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que afecten la sensación térmica. Es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas donde el viento pueda levantar objetos sueltos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

El orto se producirá a las 07:01, brindando a los habitantes la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:47, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, Lora del Río vivirá un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y despejado, perfecto para disfrutar de la llegada del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.