El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 40 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 32 grados, que descenderá ligeramente a 31 grados a la 01:00, y continuará bajando hasta alcanzar los 23 grados a las 07:00.

A medida que avance la mañana, se anticipa un aumento en la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 10% y el 65%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo a medida que la temperatura se eleva. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 23 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 43 km/h a las 18:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también podría generar condiciones de sequedad en el ambiente.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el tiempo adverso. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación y a la protección solar, dado que la exposición prolongada al sol puede resultar perjudicial.

El orto se producirá a las 06:52 y el ocaso a las 21:41, lo que brindará a los habitantes de Linares una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy será ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para enfrentar las altas temperaturas y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.