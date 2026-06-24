El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero soportable.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 55% durante la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor moderada, aunque el ambiente se mantendrá cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 31 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente para quienes practiquen deportes o actividades en la playa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes familiares, paseos por el campo o visitas a la playa no se verán afectados por condiciones climáticas adversas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:53. En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, aportará un alivio agradable al calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.