El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 23 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 33 grados. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 20 y 43 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también podría generar ráfagas que, en combinación con el ambiente húmedo, podrían hacer que la sensación de calor sea más intensa. A lo largo del día, se espera que la dirección del viento cambie ligeramente hacia el sur, manteniendo su fuerza.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Lebrija durante el día. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco, aunque nublado. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

Por la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 21 grados hacia la medianoche. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco pero húmedo. La puesta de sol se producirá a las 21:47, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la tarde.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas cálidas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.