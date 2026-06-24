El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando los 29 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 28 grados a las 03:00 y 27 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 27 grados, y a medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 36 grados a las 14:00 y 15:00 horas. La tarde será calurosa, con un pico de 37 grados a las 16:00 y 38 grados a las 17:00. Sin embargo, hacia el final de la jornada, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 36 grados a las 18:00 y 35 grados a las 19:00, hasta llegar a 31 grados a las 22:00.

La humedad relativa será baja durante la mayor parte del día, comenzando en un 20% a las 00:00 y aumentando ligeramente a un 21% a la 01:00. A medida que avance la jornada, se espera que la humedad alcance un 46% a las 06:00, pero se mantendrá en niveles relativamente bajos, oscilando entre el 15% y el 30% en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 18 km/h en las primeras horas, disminuyendo a 12 km/h a la 01:00. A lo largo del día, el viento variará en dirección, predominando del sur y del este, con ráfagas que alcanzarán hasta 44 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en momentos puntuales, especialmente durante las horas de mayor viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y el sol se elevará a las 06:53, mientras que se ocultará a las 21:41, brindando largas horas de luz natural para disfrutar del verano en Jaén.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.