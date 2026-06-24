El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada, con algunas variaciones en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado y agradable. A medida que avance la mañana, se mantendrá un estado de cielo poco nuboso, lo que contribuirá a que las temperaturas se mantengan en niveles agradables.

Las temperaturas oscilarán entre los 25°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 35°C en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 66% y descenderá hasta un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que variarán entre 12 y 24 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 48 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de actividades recreativas, paseos y eventos al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol se espera para las 21:48, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y sol.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ayudará a mitigar la sensación de calor. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre tomando precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.