El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente soleado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 23 grados a las 04:00 y 22 grados a las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, manteniéndose en torno a los 21 grados hasta las 07:00. Durante la mañana, el termómetro irá subiendo, alcanzando los 22 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 24 grados a las 09:00. La temperatura seguirá aumentando, alcanzando un máximo de 39 grados entre las 16:00 y las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso, típico del verano en esta región.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se situará en un 59%, aumentando a un 65% a la 01:00 y alcanzando un 70% a las 02:00. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, llegando a un 42% a las 21:00, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 km/h a las 00:00 y 11 km/h a la 01:00. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h entre las 16:00 y las 17:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda precaución ante posibles ráfagas fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente el sol radiante que caracterizará el día.

En resumen, hoy será un día caluroso y soleado en Écija, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.