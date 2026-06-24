El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

Hoy, 24 de junio de 2026, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá claro durante la mayor parte de la jornada. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas agradables, alcanzando los 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá bajando hasta los 22 grados a las 02:00 y 03:00, pero se espera que a partir de las 10:00 horas, el termómetro comience a ascender nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 11:00 y 29 grados a las 12:00.

La tarde será cálida, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo a las 16:00, donde se prevé que el mercurio llegue a los 34 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 31 grados a las 18:00 y 29 grados a las 19:00. La jornada finalizará con un ambiente más fresco, con 26 grados a las 20:00 y 24 grados a las 21:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 69% a las 00:00 y aumentando hasta un 90% a las 02:00 y 03:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 61% a las 11:00 y bajando hasta un 44% a las 17:00. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno será moderada.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h a las 15:00 y 16:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Coria del Río pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y el sol saldrá a las 07:04 y se pondrá a las 21:49, brindando muchas horas de luz para disfrutar del día. En resumen, será un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.