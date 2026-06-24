El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 39 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo a un 15% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá disminuyendo gradualmente, alcanzando los 27 grados hacia la noche.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 16 y 52 km/h, predominando del sector sur y suroeste. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal ante el calor intenso. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que el viento puede generar condiciones de inestabilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de actividades recreativas o eventos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los cordobeses disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:45. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche, lo que proporcionará un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda tomar precauciones ante el calor y aprovechar las horas de la tarde para disfrutar de la ciudad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.