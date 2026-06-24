El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

Hoy, 24 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 22 grados entre las 02:00 y las 04:00.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 30 grados a las 13:00 y llegando a un máximo de 33 grados a las 16:00. Esta subida de temperaturas se verá acompañada de una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 87% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. La combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea algo más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán rachas de hasta 16 km/h, aumentando a 24 km/h en las horas centrales. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con rachas de hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas ráfagas que se sientan más intensas en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:04 y el ocaso a las 21:49, brindando a los habitantes de Castilleja de la Cuesta una larga jornada de luz solar. En resumen, se prevé un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la protección solar y la hidratación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.