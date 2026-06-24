El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 28 grados entre las 2 y las 4 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque alta en las primeras horas del día, comenzará a disminuir, situándose en torno al 60% por la tarde. Esto hará que la sensación térmica sea más llevadera, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. En las horas pico de la tarde, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta los 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Es recomendable que los habitantes de Cartaya tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 8 de la tarde y bajando a 19 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:53. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de la brisa marina.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar el verano y disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.