El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 61% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y agradable. A media tarde, la humedad se situará en torno al 34%, lo que permitirá que los habitantes de Carmona disfruten de un tiempo más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 17 y 48 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más calurosas del día. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvia y el predominio de cielos despejados hacen de este un día perfecto para disfrutar de actividades como paseos, picnics o eventos al aire libre.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:47, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche. La temperatura se situará en torno a los 23 grados al caer la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, Carmona vivirá un día de verano típico, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza de la localidad y aprovechar al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.