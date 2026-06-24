El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, se presenta con condiciones meteorológicas favorables en Camas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 22 grados durante las horas más frescas del día.

A partir de las 09:00, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 24 grados a las 09:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 34 grados entre las 16:00 y las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 63% y el 40% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando a 23 km/h a las 00:00. A medida que avance la jornada, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 41 km/h entre las 16:00 y las 17:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal ante el calor intenso.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el cielo despejado y la ausencia de precipitaciones permitirán disfrutar de un día soleado y cálido.

La puesta de sol se producirá a las 21:48, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable. Con estas condiciones, los habitantes de Camas podrán disfrutar de un día perfecto para salir, realizar actividades al aire libre o simplemente relajarse bajo el sol. Es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.