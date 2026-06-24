El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 27 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. Se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, con un valor de 37 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando hasta un 41% hacia la noche. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la combinación de temperaturas elevadas y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 27 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio del calor, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas más fuertes se sentirán alrededor de las 17:00 horas, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o deportes.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que desean disfrutar de un día soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que el tiempo será estable y seco.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol está programada para las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un cielo despejado. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 25 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que aportará algo de frescura. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.