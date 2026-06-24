El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

Hoy, 24 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado de cielo cubierto en las primeras horas de la mañana. Este patrón se mantendrá hasta la tarde, cuando se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas.

Las temperaturas oscilarán entre los 24°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 35°C en las horas más cálidas de la tarde. A medida que el día avance, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 30°C hacia la tarde y 29°C al caer la noche. La sensación térmica puede ser algo más elevada debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 63% al final del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ningún momento del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Las Cabezas de San Juan podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a las altas temperaturas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 km/h en las primeras horas y alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que las ráfagas fuertes podrían afectar a estructuras ligeras y árboles.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con un regreso a condiciones poco nubosas. Las temperaturas nocturnas se mantendrán agradables, rondando los 21°C, lo que permitirá disfrutar de una velada al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:47, marcando el final de un día caluroso y mayormente nublado en Las Cabezas de San Juan.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.