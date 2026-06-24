El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 39% en las horas de mayor calor. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 24 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 41 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes en momentos puntuales.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. Sin embargo, es aconsejable llevar protección solar, ya que la exposición directa al sol puede ser intensa, especialmente durante las horas pico.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 29 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.