El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Bailén se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé un calor intenso, con valores que podrían llegar hasta los 41 grados .

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% a primera hora y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 40% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 26 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que podrían afectar a estructuras ligeras o arbolado.

No se prevén precipitaciones en el transcurso del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente disfrutar de un paseo por el campo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que el cielo continúe despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La puesta de sol está programada para las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. La noche será fresca, con temperaturas que rondarán los 30 grados hacia las 23:00 horas.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer un alivio del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.