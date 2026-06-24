El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% por la mañana y descendiendo hasta un 10% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre. La hidratación será clave para mantener el bienestar durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 24 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para los eventos al aire libre, como ferias, conciertos o actividades deportivas que se suelen realizar en esta época del año.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 29 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa vista de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:40, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los habitantes de Baeza.

En resumen, el tiempo de hoy en Baeza se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer alivio en las horas más calurosas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.