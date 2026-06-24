El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, se espera en Baena un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la tarde. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 37 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La temperatura comenzará en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta llegar a 22 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, se espera un repunte en las temperaturas, que alcanzarán los 34 grados a las 15:00, y se mantendrán en torno a los 35 grados hasta las 17:00. La sensación térmica podría ser aún más elevada debido a la baja humedad relativa, que se situará en torno al 21% en las horas más cálidas del día.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo de la jornada, comenzando en un 32% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 82% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h a las 18:00, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Baena podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y el sol brillará con fuerza, haciendo de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades veraniegas.

En resumen, Baena experimentará un día caluroso y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.