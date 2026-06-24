El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Andújar se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 24 grados a las 04:00 y a los 23 grados a las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura se mantendrá en torno a los 22 grados, lo que permitirá un inicio de jornada fresco y agradable. Sin embargo, conforme avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar notablemente. A las 14:00 horas, se prevé que el termómetro alcance su punto máximo, con 39 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Por la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan altas, con 40 grados a las 16:00 y 41 grados a las 17:00, antes de descender ligeramente hacia la noche.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 26% a las 00:00 y aumentando hasta un 70% a las 05:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 18% a las 15:00, lo que podría contribuir a una sensación de calor intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre 6 y 28 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Andújar podrán disfrutar de un día soleado y seco, perfecto para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas centrales del día.

El orto se producirá a las 06:54 y el ocaso a las 21:43, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Andújar para hoy será mayormente despejado, con temperaturas elevadas y vientos moderados, lo que invita a disfrutar del aire libre, pero con precaución ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.