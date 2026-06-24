El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 56% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede ser refrescante, pero también es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:52. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean agradables para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, aportará frescura al ambiente. Es un día ideal para aprovechar el sol y disfrutar de la belleza del entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.