El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 23 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 35 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 58% y el 36%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes de La Algaba tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:49 horas. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o actividades familiares al aire libre.

En resumen, La Algaba disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.