El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

Hoy, 24 de junio de 2026, Alcalá la Real se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 36 grados a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00.

Durante la mañana, el termómetro seguirá bajando hasta llegar a los 22 grados a las 04:00, pero a partir de las 09:00, la temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 23 grados. La tarde será especialmente calurosa, con máximas que llegarán a los 36 grados a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 22% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 76% a las 07:00, pero descendiendo nuevamente a un 15% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será más fresca, la tarde se sentirá más seca y calurosa, lo que podría resultar incómodo para algunos.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 17:00 y las 18:00, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo en medio del calor intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación y a la protección solar, dado que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial.

En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor y el viento. La combinación de un cielo despejado y temperaturas elevadas hará de este 24 de junio un día característico del verano en Alcalá la Real.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.