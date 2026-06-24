El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 35% durante la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, especialmente en la tarde, cuando el viento puede intensificarse.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 23 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:48. La noche se presentará fresca y agradable, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, puede ofrecer un alivio del calor. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen adecuadamente para el calor y que aprovechen este día soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.