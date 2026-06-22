El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente soleado y cálido este 22 de junio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se presentarán poco nubosos, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 28°C por la mañana y un máximo de 37°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día ideal para disfrutar al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 32% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para los que decidan salir a disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h, pero se intensificará por la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 37 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre como paseos, picnics o deportes. Los habitantes de El Viso del Alcor pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el tiempo adverso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos alrededor de los 22°C. Los cielos seguirán despejados, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:47, un momento perfecto para relajarse y disfrutar de la tranquilidad de la noche.

En resumen, este 22 de junio promete ser un día espléndido en El Viso del Alcor, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, ofrecerá un respiro del calor. Es un día para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.