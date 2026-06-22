El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, favoreciendo actividades al aire libre y un ambiente agradable.

Las temperaturas durante el día serán cálidas, comenzando en torno a los 26 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 38 grados en las horas centrales de la tarde. Esta subida de temperatura se verá acompañada de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 66% y descenderá hasta un 36% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar picos de 48 km/h en la tarde. Este viento, aunque fuerte, ayudará a mitigar un poco la sensación térmica, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día. No se esperan lluvias, lo que permitirá que los habitantes de Utrera disfruten de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a mostrar un aspecto poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:47. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche, lo que proporcionará un ambiente cálido pero más fresco para las actividades nocturnas.

En resumen, Utrera vivirá un día de verano típico, con temperaturas elevadas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, será refrescante. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, aprovechando al máximo las horas de luz y calor que ofrece el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.