El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 25 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 31% a medianoche y disminuyendo hasta un 10% en las horas más cálidas del día. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 57 km/h a las 14:00 horas. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también podría generar condiciones de sequedad en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre y eventos programados en la ciudad. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones generales apuntan a un día seco.

El ocaso se producirá a las 21:40 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol tras un día soleado. Para aquellos que planean disfrutar de la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 32 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada cálida pero agradable.

En resumen, Úbeda vivirá un día de verano típico, con cielos despejados, altas temperaturas y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer algo de frescura. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.