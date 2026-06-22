El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

Hoy, 22 de junio de 2026, Tomares se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados en la primera hora del día. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 35 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 36% por la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Tomares pueden disfrutar de un día completamente seco, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de la naturaleza, ya sea en parques locales o en terrazas al aire libre.

A medida que el día avanza hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 31 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará con temperaturas más frescas, alrededor de 22 grados, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un agradable atardecer.

En resumen, hoy en Tomares se vivirá un día cálido y soleado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado promete un día perfecto para salir y disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.