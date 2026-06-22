El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que invitan a disfrutar del aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero sin previsión de precipitaciones, lo que garantiza un día seco y soleado. A medida que avance la jornada, el cielo se despejará aún más, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 27 grados en la mañana y alcanzarán un máximo de 35 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se espera que el calor sea más intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo a un 36% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más soportable, aunque se recomienda precaución ante el calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en zonas expuestas.

No se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de las vistas y actividades al exterior sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán gradualmente hasta los 28 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:48, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y aprovechen al máximo este día soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.