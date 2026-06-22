El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

Hoy, 22 de junio de 2026, La Rinconada se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un máximo de 37 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo del 36% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más intenso en áreas abiertas.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas y actividades al aire libre sin inconvenientes.

La tarde se presentará como el momento más cálido del día, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo. A medida que el sol comience a descender, las temperaturas comenzarán a bajar, llegando a 31 grados a las 22:00 horas. La noche se anticipa tranquila, con cielos poco nubosos y temperaturas que rondarán los 29 grados a las 23:00 horas.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy será mayormente soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con un viento moderado y sin posibilidad de lluvia, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día de verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.