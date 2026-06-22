El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 22 de junio de 2026, La Rinconada se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un máximo de 37 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un día caluroso.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo del 36% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más intenso en áreas abiertas.
A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas y actividades al aire libre sin inconvenientes.
La tarde se presentará como el momento más cálido del día, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo. A medida que el sol comience a descender, las temperaturas comenzarán a bajar, llegando a 31 grados a las 22:00 horas. La noche se anticipa tranquila, con cielos poco nubosos y temperaturas que rondarán los 29 grados a las 23:00 horas.
En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy será mayormente soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con un viento moderado y sin posibilidad de lluvia, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día de verano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.
- Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
- Noche Blanca del Flamenco 2026: Córdoba sonará a Fosforito en una noche rendida al arte jondo
- Dani Martín cumple en Córdoba 25 años de entrega total
- La piscina natural más grande de Europa está a 2 horas de Córdoba: cine flotante y agua de montaña en la 'Bañera de los Dioses'
- Del recuerdo de Fosforito al rock garrapatero: Córdoba se rompe la camisa en una Noche Blanca del Flamenco de homenajes, calor y hondura
- Antonio Amil, dueño de Fuenseca, Delicias y Olimpia: 'Si el Ayuntamiento tiene interés, puede regular los cines de verano en Córdoba
- Siete pueblos de Córdoba perfectos para una escapada rural y perderse por la cara más verde de la provincia
- La Breña se reivindica como remedio cordobés contra el calor: «Este sitio está a 30 minutos y es un lujo»