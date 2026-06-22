El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Puente Genil se prepara para experimentar un tiempo mayormente cálido y seco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 40 grados . Este calor intenso se sentirá especialmente entre las 16:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su pico.

La humedad relativa durante el día variará, comenzando en un 43% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Puente Genil que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. Es importante mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 31 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque también podría generar ráfagas más intensas, alcanzando hasta 50 km/h. Por la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 8 km/h, pero se intensificará a medida que avance el día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que el riesgo de lluvia es prácticamente nulo. Las probabilidades de lluvia se mantienen en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, pero también implica que se debe tener cuidado con la exposición prolongada al sol.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día caluroso y mayormente soleado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer algo de alivio. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y que aprovechen el buen tiempo, siempre con responsabilidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.