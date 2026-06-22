El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 07:00 horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será relativamente baja, comenzando en un 26% a la medianoche y fluctuando entre un 12% y un 36% durante el día. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Priego de Córdoba que tomen precauciones, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 5 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque no será suficiente para mitigar el calor. Es aconsejable estar atentos a las condiciones del viento, especialmente si se planean actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo, lo que es ideal para disfrutar de actividades recreativas en la naturaleza o en la ciudad. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se recomienda el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:41 horas. En resumen, el tiempo de hoy en Priego de Córdoba será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.