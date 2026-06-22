El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Pozoblanco se prepara para experimentar un tiempo mayormente soleado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 28 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en un rango de 25 a 27 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

A medida que el día avance, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, donde se prevé que se eleven hasta los 39 grados . Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 13% y el 64%, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Es recomendable que las personas se mantengan hidratadas y busquen sombra durante las horas más calurosas del día, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 24 km/h, aumentando a medida que avanza la tarde, alcanzando picos de hasta 48 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante tener precaución, ya que las ráfagas pueden ser fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, aunque se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor extremo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, pero es fundamental protegerse del sol y evitar la exposición prolongada.

El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La puesta de sol se anticipa para las 21:46, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día caluroso y soleado. En resumen, Pozoblanco vivirá un día de verano típico, con altas temperaturas, viento moderado y un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre con precaución ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.