El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Palma del Río se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto por estas nubes, que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con un registro que podría llegar hasta los 41 grados , lo que sugiere un ambiente caluroso y seco.

La humedad relativa en la mañana comenzará en un 55%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 39% por la tarde. Esto indica que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más tolerable para los habitantes y visitantes de la localidad. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias y la presencia de nubes altas sugieren que el sol brillará con fuerza, lo que podría ser ideal para actividades recreativas, pero también implica la necesidad de protegerse adecuadamente del sol.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 23 grados . El cielo seguirá mostrando nubes altas, pero se espera que la visibilidad sea buena, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular alrededor de las 21:46. En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río será cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución necesaria ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.