El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 22 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a media mañana, pero se mantendrá en un rango agradable durante todo el día.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% y aumentando hasta un 90% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que hará que la tarde sea más llevadera.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Durante la tarde, se anticipa que el viento alcance ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Las condiciones de viento serán más intensas en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, cuando se espera que la velocidad del viento alcance su máximo.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados permitirán que los rayos del sol calienten la tierra, llevando las temperaturas a un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.
A medida que el día avanza hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:47. La combinación de temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado hará de este día una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.
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