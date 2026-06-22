El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados , descendiendo ligeramente a 27 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 26 grados durante las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% a las 00:00 horas y disminuyendo a un 46% hacia el mediodía. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde, alcanzando un 54% a las 23:00 horas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también es recomendable tomar precauciones para evitar golpes de calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Osuna podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante recordar la importancia de mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados a las 23:00 horas. Las nubes altas persistirán, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La puesta de sol se producirá a las 21:44, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. En resumen, hoy será un día caluroso y mayormente despejado en Osuna, perfecto para disfrutar del verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.