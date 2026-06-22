El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 37 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día caluroso. La temperatura comenzará en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada, pero subiendo rápidamente a medida que avanza la mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 35% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico, cuando se prevé que la temperatura alcance los 37 grados a las 17:00 horas. Es recomendable que los habitantes de Morón de la Frontera tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h a las 17:00 horas. Esto podría generar un ambiente ventoso, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también se debe tener precaución con posibles ráfagas que podrían afectar estructuras ligeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los cielos permanecerán secos, lo que es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol.

El orto se producirá a las 07:01 y el ocaso será a las 21:45, lo que proporcionará un extenso periodo de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor diurno. En resumen, se anticipa un día cálido y mayormente soleado en Morón de la Frontera, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.