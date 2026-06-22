El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Montilla se prepara para experimentar un tiempo mayormente cálido y con un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado a las 06:57. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a ascender, alcanzando los 28 grados a las 00:00 y descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia las 09:00. Las temperaturas continuarán su tendencia ascendente, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 39 grados a las 17:00. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 43% a la medianoche y disminuyendo a un 16% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán su máxima velocidad de 56 km/h desde el sur a las 17:00. Durante la mañana, el viento soplará de dirección noreste a una velocidad de 3 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. A la tarde, se espera que el viento sople desde el sur con una velocidad considerable, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

A lo largo de la tarde, el cielo se tornará más nublado, con un predominio de nubes altas que cubrirán el sol en varias ocasiones. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Montilla pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados a las 22:00. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin cambios significativos en las condiciones climáticas. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida y pegajosa.

En resumen, Montilla vivirá un día caluroso y mayormente soleado, con algunas nubes altas que no afectarán la estabilidad del tiempo. Los habitantes deben prepararse para un día de calor intenso, especialmente en las horas centrales, y disfrutar de las condiciones favorables para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.