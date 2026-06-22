El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, se espera en Moguer un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado y agradable. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 23 grados a las 9:00 horas, y se mantendrán en torno a los 21 grados durante las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 75% al amanecer, pero se espera que disminuya gradualmente a medida que el sol se eleva en el cielo, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable a medida que avanza el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 37 km/h alrededor de las 13:00 horas. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las horas centrales del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados son ideales para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 30 grados entre las 13:00 y las 16:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 26 grados a las 21:00 horas, momento en el que el cielo comenzará a despejarse nuevamente.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas promete un día perfecto para los residentes y visitantes de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.