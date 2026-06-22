El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

Hoy, 22 de junio de 2026, Martos se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el transcurso de la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 23 grados a las 06:00. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando un máximo de 38 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será baja durante la mayor parte del día, comenzando en un 28% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% hacia las 21:00 horas. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 7 y 23 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h a las 16:00. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que es aconsejable asegurar cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:41. En resumen, Martos vivirá un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.