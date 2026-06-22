El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Marchena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente durante las horas centrales.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 36 y 39 grados . Este calor será más intenso en las horas cercanas al mediodía, por lo que se recomienda a los habitantes de Marchena tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La sensación térmica podría ser aún mayor debido a la combinación de la temperatura y la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 30% a 40% en las horas más cálidas.

La humedad relativa comenzará en un 62% por la mañana, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, pero se mantendrá en niveles que no deberían causar incomodidad significativa. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación, ya que el calor puede provocar deshidratación si no se toman las medidas adecuadas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque también podría generar algunas molestias en espacios al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

En resumen, Marchena disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.