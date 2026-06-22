El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe con un predominio de nubes altas, pero sin posibilidad de precipitaciones, lo que garantiza un ambiente seco y soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 27°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 36°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá cálida hasta el anochecer.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo a un 36% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera en comparación con días anteriores, aunque el calor seguirá siendo notable. Las condiciones de humedad también favorecerán un ambiente más seco, lo que es positivo para quienes padecen problemas respiratorios.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también ayudará a dispersar las nubes altas, manteniendo el cielo mayormente despejado.

No se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, no se verán afectados por el tiempo. La puesta de sol se producirá a las 21:48, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.