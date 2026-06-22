El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente estable y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 28°C a las 30°C durante las primeras horas del día, alcanzando un pico de hasta 37°C en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

A lo largo de la jornada, la temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la noche, situándose en torno a los 29°C a las 23:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo hasta un 56% al final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor exposición solar.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El estado del cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.