El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, Lucena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con un valor que podría llegar hasta los 37 grados . Esta temperatura, combinada con una humedad relativa que oscilará entre el 26% y el 59%, podría generar una sensación térmica más elevada, por lo que se recomienda a los lucentinos mantenerse hidratados y protegerse del sol.

Durante la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 35 grados a media tarde. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% y disminuyendo a medida que el calor se intensifique, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más seco y cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque no será suficiente para mitigar el calor intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del sol. La puesta de sol está programada para las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día caluroso y mayormente despejado.

En resumen, Lucena disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la protección solar y la hidratación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.