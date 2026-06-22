El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

Hoy, 22 de junio de 2026, Lora del Río se prepara para un día mayormente nublado, con algunas horas de cielo poco nuboso. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 28°C. A medida que avance la jornada, las nubes altas dominarán el panorama, especialmente entre las 01:00 y las 21:00, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 39°C en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 57% y aumentando hasta un 82% en las horas más frescas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. A medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 30% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser racheado, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura puede resultar incómoda.

El orto se producirá a las 07:00, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 21:47, ofreciendo una larga jornada de luz solar. A medida que el día avance, las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo que, aunque nublado, no traerá consigo la amenaza de lluvia.

En resumen, Lora del Río experimentará un día caluroso y mayormente nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones ante el calor y la humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.