El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de junio de 2026, se presenta en Linares con condiciones mayormente despejadas y temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 31 grados a la 01:00 y 30 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 29 grados a las 03:00 y 28 grados a las 04:00.
Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán entre los 27 y 28 grados hasta las 09:00. A partir de las 10:00, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 10:00 y un máximo de 42 grados a las 15:00. La tarde será calurosa, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 41 grados a las 17:00 y 40 grados a las 18:00.
La humedad relativa será baja durante todo el día, comenzando en un 22% a las 00:00 y descendiendo hasta un 8% en las horas más cálidas de la tarde. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica aún más elevada, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 32 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 75 km/h a las 17:00. Esto podría generar condiciones de viento racheado, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se debe tener en cuenta el calor intenso y la baja humedad. La puesta de sol se producirá a las 21:41, marcando el final de un día caluroso y mayormente despejado en Linares.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.
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