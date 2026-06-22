El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, se presenta en Linares con condiciones mayormente despejadas y temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 31 grados a la 01:00 y 30 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 29 grados a las 03:00 y 28 grados a las 04:00.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán entre los 27 y 28 grados hasta las 09:00. A partir de las 10:00, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 10:00 y un máximo de 42 grados a las 15:00. La tarde será calurosa, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 41 grados a las 17:00 y 40 grados a las 18:00.

La humedad relativa será baja durante todo el día, comenzando en un 22% a las 00:00 y descendiendo hasta un 8% en las horas más cálidas de la tarde. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica aún más elevada, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 32 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 75 km/h a las 17:00. Esto podría generar condiciones de viento racheado, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se debe tener en cuenta el calor intenso y la baja humedad. La puesta de sol se producirá a las 21:41, marcando el final de un día caluroso y mayormente despejado en Linares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.