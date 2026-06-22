El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, se espera en Lepe un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y agradable. A medida que avance la jornada, la temperatura oscilará entre los 20 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se prevé que la temperatura llegue a los 29 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas de la mañana, alcanzando el 100% en algunos momentos. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque se espera que a medida que la temperatura aumente, la humedad comience a disminuir, estabilizándose alrededor del 59% por la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el día de hoy. Todos los periodos de la jornada se presentan con un valor de 0 en cuanto a la precipitación, lo que significa que los habitantes de Lepe podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de que no habrá sorpresas en forma de lluvia.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento suave proporcionará un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente durante las horas más calurosas del día.

El amanecer se producirá a las 07:08 y el ocaso a las 21:53, lo que permitirá disfrutar de un largo día de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 22 grados a última hora de la tarde.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos mayormente nublados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.