El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de junio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. La temperatura inicial se situará en torno a los 24 grados , con una humedad relativa del 73%, lo que proporcionará una sensación de frescura.
A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a descender ligeramente, alcanzando los 22 grados a media tarde. La humedad aumentará, llegando a un 87% en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, garantiza que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.
El viento soplará desde el sur a una velocidad moderada, alcanzando rachas de hasta 15 km/h, lo que contribuirá a refrescar el ambiente. A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, con un máximo de 35 grados , lo que sugiere que será un día caluroso.
Durante la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 30 grados hacia las 20:00 horas. La humedad relativa también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, el cielo seguirá presentando un aspecto mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:47.
En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se caracteriza por un día soleado y caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 35 grados . La ausencia de precipitaciones y el viento moderado desde el sur harán que sea un día ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.
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