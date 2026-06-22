El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Jaén, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y 29 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando los 29 grados a las 03:00 y 28 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 26 grados hasta las 07:00. La humedad relativa será baja, comenzando en un 21% y aumentando ligeramente a lo largo de la mañana, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida.

Durante la tarde, se anticipa un aumento en las temperaturas, alcanzando un pico de 40 grados a las 15:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de las 08:00 y continuando durante el resto del día. A pesar de esto, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 58 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor en medio del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 37 grados a las 19:00 y bajando a 34 grados hacia las 22:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:41.

En resumen, el día de hoy en Jaén se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones ante el calor intenso, mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.