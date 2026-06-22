El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 22 de junio de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo de las diferentes horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso en las primeras horas de la mañana, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, especialmente durante la tarde y la noche.
Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 22 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 28 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que el sol se oculta, se espera que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 21 grados por la noche. Este clima templado es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a bajar.
La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, alcanzando un 73% por la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor calor.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 15 km/h. Las rachas de viento pueden ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento suave será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo por la playa o realizar actividades acuáticas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día soleado y cálido sin preocupaciones.
En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa, en un parque o explorando la localidad. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado mientras disfruta de este hermoso día de verano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.
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