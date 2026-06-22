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El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET

El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio

El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de junio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

Hoy, 22 de junio de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo de las diferentes horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso en las primeras horas de la mañana, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 22 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 28 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que el sol se oculta, se espera que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 21 grados por la noche. Este clima templado es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a bajar.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, alcanzando un 73% por la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 15 km/h. Las rachas de viento pueden ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento suave será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo por la playa o realizar actividades acuáticas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día soleado y cálido sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa, en un parque o explorando la localidad. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado mientras disfruta de este hermoso día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-21T21:04:15.

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